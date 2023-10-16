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Вторник, 17 октября 2023, 02:30 мск

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Международная порноплатформа решила финансово поддержать Израиль

Всю прибыль от фильмов с участием порнозвезды ливанского происхождения Мии Халифы порносайт Pornhub передаст на помощь Израилю из-за её высказываний в поддержку движения ХАМАС, – сообщает испанское издание Marca.

В заявлении Pornhub, на которое ссылается испанское издание, говорится: «Платформа фильмов для взрослых приняла такое решение после опубликованных заявлений актрисы Мии Халифы в поддержку ХАМАС. Всю выручку, полученную от реализации её роликов, заморозят и переведут в поддержку Израиля».

Монреаль, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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