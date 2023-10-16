Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 16 октября во время телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что его страна не остановится, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля, говорится: «Биньямин Нетаньяху поговорил вечером с российским президентом Владимиром Путиным. Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну полным решительности и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Нетаньяху «акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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