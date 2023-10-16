Россия раскритиковала доклад ЮНЕСКО о деятельности Организации на Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов на заседании Исполнительного совета о деятельности Организации на Украине в понедельник, 16 октября, заявил, что доклад Секретариата носит однобокий характер, основан на предвзятых данных, содержит политизированную лексику, не отражает реальное положение дел.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «В докладе Секретариата налицо игнорирование страданий гражданского населения Донбасса и попрания его прав. С февраля 2022 ВСУ обстреливали Донбасс 25 тысяч раз. Погибло свыше пяти тысяч мирных жителей, разрушено 13 тысяч домов, 620 образовательных учреждений. Повреждены объекты культуры, нанесен ущерб экологии».

«Проигнорированы законы, ограничившие использование русского языка во всех сферах жизни, включая образование. Ни слова нет про закрытие музеев и снос памятников, запрет российских СМИ, убийства журналистов. Секретариат глух и слеп в отношении действующих на Украине националистических формирований, чествования там фашистских пособников, расистских высказываний украинского руководства, которое называло жителей Донбасса «особями» и «нелюдями», намеревалось сделать Крым «безлюдным», – заявил Аляутдинов и добавил: «Странам-членам навязывается мнение Киева и его западных спонсоров, а Секретариату в нарушение принципа нейтральности отведена роль ретранслятора. Насаждаемая конфронтация пагубно сказывается на взаимодействии стран-членов ЮНЕСКО и заводит в тупик деятельность Организации. Но, как мы понимаем, Западу нужно и далее разжигать костер русофобии, для этого и приходится подбрасывать дрова в его огонь».

Париж, Иван Бабурин

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