Иран заявил о возможных превентивных мерах в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник, 16 октября, заявил, что от лидеров арабского сопротивления в ближайшие часы можно ожидать превентивных действий, – передает агентство Reuters.

Как сообщает агентство глава иранской дипломатии сказал: «Мы не можем быть безразличными к военным преступлениям, совершенным против народа Газы – уже 740 детей погибли в ходе войны. Сионистскому режиму не позволят предпринимать какие-либо действия в Газе без последствий. Когда мы говорим о сопротивлении, речь идет не только о «Хезболле».

«Если ограниченные возможности, доступные ООН, не будут использованы, открытие новых фронтов против сионистского режима неизбежно. Если сегодня мы не защитим Газу, завтра мы будем защищать наши города. Если не принять упреждающие меры, то завтра нам придется сражаться с сионистскими солдатами в Бейруте».



Отвечая на вопрос, может ли Иран вступить в войну с Израилем, министр сказал: «Допускается любая возможность».

Тегеран, Иван Бабурин

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