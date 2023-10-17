СМИ: Украина впервые атаковала российских военных американской ракетой ATACMS

Киев для удара по российским военным целям впервые применил американскую ракету ATACMS, партия которых была тайно переброшена на Украину в последние дни, – сообщает во вторник, 17 октября, американское издание The Wall Street Journal.

В заметке издания, в частности, говорится: «По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено на Украину, где они повысят возможности Киева по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления. Украина давно ждет ATACMS, ракету класса «земля-земля», которая может нанести удар далеко в тылу российских линий».

Вашингтон, Иван Бабурин

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