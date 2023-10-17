СМИ узнали, почему Байден решился передать Киеву дальнобойные ракеты

Президент США Джо Байден принял решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS после того, как летнее контрнаступление ВСУ не дало желаемого результата, а также в связи с ожиданием перехода России в наступление, – сообщает во вторник, 16 октября американское издание Politico.

Со ссылкой на источники издание пишет: «Украина месяцами просила ATACMS , но президент США его не давал, опасаясь эскалации конфликта. Теперь его позиция изменилась. Решение передать это оружие было принято в связи с растущей обеспокоенностью администрации США по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшим российским маневром за последние несколько месяцев».

«В ближайшие недели ожидаются новые российские атаки на разных участках линии фронта, поэтому крайне важно, чтобы Украина имела системы ATACMS большой дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые логистические преимущества России», – говорится в публикации Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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