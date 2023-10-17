Украина получила обещанную США партию из 31 танка Abrams

Представитель командования армии США в Африке и Европе полковник Мартин О'Доннелл заявил, что на Украину прибыла вся обещанная ранее партия из 31 танка Abrams, – сообщает во вторник, 17 октября, украинское издание Freedom.

В интервью изданию полковник О'Доннелл сказал: «США первоначально обещали доставить на Украину 31 отремонтированный танк Abrams. Мы обещали отправить их осенью и мы сделали это. Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и все они готовы к использованию там, где будут нужны. На Украину также вернулись 200 украинских военных, прошедших в Германии обучение управлению Abrams. Боеприпасы и запасные части к этим танкам также доставлены на Украину».

«Переданные Киеву Abrams теперь не американские, а украинские, поэтому только украинская сторона будет решать, что, когда и где с ними делать», – подчеркнул представитель командования армии США в Африке и Европе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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