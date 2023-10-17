Нетаньяху назвал ХАМАС «нацистами» и поблагодарил Шольца за солидарность

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 17 октября, на совместном выступлении с канцлером Германии Олафом Шольцем в Тель-Авиве заявил, что действия ХАМАС сравнимы с преступлениями нацистов во времена Второй мировой войны, а также поблагодарил коллегу за солидарность, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Господин Шольц, спасибо, что приехали в Израиль! Спасибо за вашу солидарность с Израилем! За солидарность правительства Германии, народа Германии в эти непростые времена. Наш народ 80 лет назад перенес самые ужасные зверства в истории человечества в связи с нацистскими преступлениями против еврейского народа на землях Германии и Европы. Должен сказать вам, что зверства, которые мы видели в исполнении убийц из ХАМАС, пришедших из Газы, были худшими преступлениями, совершенными в отношении евреев со времен Холокоста».

«ХАМАС – это новые нацисты. ХАМАС – это ИГИЛ*, иногда даже хуже, чем ИГИЛ*. И так же, как мир объединился для победы над нацистами, так же, как мир объединился для победы над ИГ, мир должен объединиться вокруг Израиля, чтобы победить ХАМАС. ХАМАС – это часть «оси зла» вместе с ливанской шиитской организацией «Хезболлах» и Ираном. Их нескрываемая цель – искоренить Государство Израиль. Нескрываемая цель ХАМАС – убить максимально возможное число евреев, если бы они могли, они бы убили каждого из нас до единого. Противостояние Израиля с ХАМАС является борьбой цивилизации с варварством. Если это не остановить здесь, эта дикость очень скоро доберется до вас», – подчеркнул премьер-министр Израиля.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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