Путин о желании Байдена «подавить Путина»: Подавить интересы России невозможно

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 октября, комментируя заявление Джо Байдена о том, что «перед Соединенными Штатами стоит задача подавить Путина», сказал: «Подавить интересы России невозможно», – сообщает телеканал «Россия 1».

Отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос: «А вас можно подавить?», глава государства сказал: «Дело же не во мне лично, дело в интересах страны. Подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать».

«У нас в России есть известная поговорочка «век живи – век учись». Это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремления все время кого-то по поводу и без подавлять ведет к проблемам. Они, конечно, с присущим им обычно блеском протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, и тогда не нужно будет никого подавлять. Само стремление подавлять означает, что им есть еще чему учиться. Главное заключается в поиске компромиссов», – сказал Путин.

Пекин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»