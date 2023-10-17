Посол Палестины в РФ: Израиль занимается конфискацией наших земель

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что Израиль день за днем занимается конфискацией земель и отказывается вести диалог по всем ключевым пунктам: Иерусалим, беженцы, поселения и границы, – сообщает во вторник, 17 октября, RT International.

Отвечая на вопрос, почему не удается урегулировать конфликт, создав формат двух государств, палестинский дипломат в эфире телеканала сказал: «Мы договорились с международным сообществом о признании нашего права. О том, что палестинское государство должно быть в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. До Трампа это признавали даже американцы. Это признавали Европа и все остальные, в том числе Россия. Здесь у нас посольство, потому что российская сторона признает право палестинского народа на государство. Израильская же сторона отказывается это признавать. В итоге это привело к тому, что израильтяне день за днем занимаются конфискацией земель и начинают убивать палестинцев».

«Лучший способ решить палестино-израильский конфликт – это созвать международную конференцию и дать сторонам год-два на переговоры. Переговоры – единственное решение. В противном случае врата ада будут открыты. Сейчас Израиль отказывается вести диалог по всем ключевым пунктам: Иерусалим, беженцы, поселения и границы», – добавил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Москва, Иван Бабурин

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