СМИ: Франция показывает первые результаты перехода на «военную экономику»

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню после посещения предприятия оружейной компании Nexter Systems в Роане заявил, что увидел конкретные результаты перехода на военную экономику, – сообщает во вторник, 17 октября, издание Defense news.

Как сообщает издание, Лекорню сказал следующее: «Франции нужно восполнить запасы вооружений взамен поставленных на Украину, а также продолжать оказывать помощь союзникам. Nexter Systems в 2022 году нарастила производство САУ Caesar c двух до шести в месяц, а в начале 2024 году намерена повысить этот показатель до восьми единиц. Планируется увеличить выпуск снарядов калибра 155 мм с нынешних 1 тыс. до 3 тыс. уже в январе 2024 года. Это конкретные результаты перехода на военную экономику».

Defense news в своем публикации также отмечает, что «компания MBDA в два раза, до 40 единиц увеличила ежемесячное производство французских зенитных ракет Mistral, авиакосмическая фирма Dassault Aviation в три раза до трех единиц в месяц нарастила сборку истребителей Dassault Rafale, а компания Thales Group в два раза увеличила объемы производства радаров».

«Парламент Франции принял закон о военном планировании на 2024-2030 годы, предусматривающий общий оборонный бюджет в рекордные 413,3 млрд евро. Это больше на 40% по сравнению с предыдущим долгосрочным планом. Такое увеличение мотивировано, с одной стороны, поставками вооружений и боеприпасов Украине и соответствующим восполнением собственных резервов, с другой – согласованным на саммите НАТО в Вильнюсе требованием к странам-союзницам тратить на оборону не менее 2% ВВП. Кроме того, принятый закон предусматривает инвестиции на модернизацию армии, из которых 10 млрд. евро – на инновации, 6 млрд на космос, 5 млрд на беспилотники, 4 млрд на кибертехнологии и цифровизацию», – пишет Defense news.

Париж, Иван Бабурин

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