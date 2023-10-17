Эрдоган призвал «остановить зверство», которое устроил Израиль в палестинской больнице

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 17 октября, реагируя на сообщения об ударе Израиля по больнице Al Ahli Arab Hospital в секторе Газа, в результате которого погибли более 500 человек, призвал «остановить это зверство», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) турецкий лидер написал: «Обстрел больницы, в которой находились женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является последним примером нападений Израиля, лишенных самых фундаментальных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это зверство, которое произошло в Газе и не имело аналогов в истории».

Анкара, Иван Бабурин

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