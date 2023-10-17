Израиль призвал своих граждан покинуть Турцию

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля вечером во вторник, 17 октября, обратился к своим гражданам, находящимся в Турции, с призывом срочно покинуть эту страну, а США предупредили Тель-Авив, что «законы войны должны соблюдаться».

В заявлении, распространенном СНБ Израиля говорится «Предупреждения о поездках в Турцию усиливаются до самого высокого уровня и что все израильтяне должны немедленно покинуть страну».

Со своей стороны, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя израильский удар по больнице в Секторе Газа, сказала: «Министр обороны США находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте законы войны должны соблюдаться».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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