Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи ударом по больнице в Газе

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 17 октября, заявил, что Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

Напомним, что 16 октября в СБ ООН США, Великобритания и Франция с примкнувшей к ним Японией проголосовали против российского проекта резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

В российском МИДе сообщали, что «документ прописывал ряд конкретных мер неотложного характера, призванных остановить насилие и страдания мирных жителей, освободить заложников, предотвратить надвигающуюся на анклав гуманитарную катастрофу, избежать распространения военных действий на другие страны региона».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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