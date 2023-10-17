Израиль обвинил «Исламский джихад»* «за неудачный обстрел» палестинской больницы

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером во вторник, 17 октября, заявил, что в «неудачном обстреле» больницы Al Ahli Arab Hospital в секторе Газа, в результате которого погибли более 500 человек, виновата организация «Исламский джихад»*, – сообщают израильские СМИ.

В заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ЦАХАЛ, говорится: «Согласно анализу оперативных систем ЦАХАЛ, в направлении Израиля был осуществлен ракетный обстрел противника, который в момент попадания проходил через окрестности больницы. По данным разведки, которыми мы располагаем из нескольких источников, ответственность за неудачный обстрел в больнице несет террористическая организация «Исламский джихад».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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