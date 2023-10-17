Пентагон гарантирует стабильные поставки вооружений Израилю

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 17 октября, заявила, что поставки оружия США Израилю будут идти стабильно, так, с 12 октября военно-транспортная авиация выполнила уже пять рейсов, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказала: «Вы увидите продолжение стабильной отправки вооружений в Израиль. На сегодняшний день выполнены в период с 12 октября по 16 октября уже было осуществлено пять рейсов самолетов C-17, они успешно доставили в Израиль различную помощь в сфере безопасности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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