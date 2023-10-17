Вашингтон подтвердил передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриан Уотсон во вторник, 17 октября, заявила, что США в надежде повысить возможности Украины на поле боя недавно передали киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Уотсон, распространенном в СМИ, в частности, говорится: «Недавно США передали Украине ракеты ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров в рамках продолжающейся поддержки народа Украины. Мы уверены, что ATACMS существенно повысят возможности Украины на поле боя, не подвергая риску боеготовность наших вооруженных сил».

Вашингтон, Иван Бабурин

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