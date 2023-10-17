ХАМАС назвали условие, при котором они отпустят заложников

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что в случае прекращения огня они готовы отпустить всех заложников из числа гражданских лиц, – сообщает во вторник, 17 октября, телеканал, заявил Al-Jazeera.

Отвечая на соответствующий вопрос телеканалу Абу-Марзук сказал: «Если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей. Без прекращения огня этого сделать не удастся, так как из-за интенсивных израильских обстрелов перевозить и отпускать заложников невозможно».

Напомним, что накануне представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся от 200 до 250 пленных.

Газа, Иван Бабурин

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