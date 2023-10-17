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Среда, 18 октября 2023, 01:19 мск

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Дамаск возложил на Запад и США ответственность за обстрел больницы в Газе

Фото: пресс-служба Кремля

Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада во вторник, 17 октября, выпустила заявление, в котором ответственность за обстрел больницы в Газе возлагается на Запад и США, как на соучастников преступлений, совершаемых Израилем в отношении палестинцев, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале канцелярии Асада, говорится: «Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за эту бойню, равно как и за другие такие же массовые убийства, на страны Запада и прежде всего на Соединенные Штаты, являющиеся соучастниками операций Израиля по истреблению народа Палестины».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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