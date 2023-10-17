«Хезболла» объявила среду, 18 октября «Днем беспрецедентного гнева»

Ливанская шиитская организация и политическая партия «Хезболла» во вторник, 17 октября, заявила, что объявляет среду, 18 октября Днем беспрецедентного гнева и Днем против визита президента США Джо Байдена в Израиль, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном движением «Хезболла», говорится: «Пусть завтрашний день станет днем ​​беспрецедентного гнева против врага и его преступлений. А также днем против визита Байдена в сионистское образование с целью прикрыть и защитить это преступное образование».

По последним данным минздрава Палестины, в результате израильского обстрела больницы Al Ahli Arab Hospital в секторе Газа, жертвами стали более 800 человек.

Бейрут, Иван Бабурин

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