СМИ: Нетаньяху создал «Группу нестандартного мышления»

Премьер-министр Израиля Биньямин создал «Группу нестандартного мышления», которая будет должна проанализировать планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сценарии, к которым она готовилась, – передает во вторник, 17 октября, 12-й канал Израильского ТВ.

Согласно сообщению телеканала, Нетаньяху создал «Группу нестандартного мышления», в которую вошли бывший директор службы внешней разведки «Мосад» Йоси Коэн, бывший директор штаба национальной безопасности генерал-майор запаса Яаков Амидрор и бывший заместитель директора штаба национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель. «Группа» будет должна проанализировать планы ЦАХАЛ и сценарии, к которым армия готовилась».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»