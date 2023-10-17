Глава Евросовета назвал «не соответствующей международному праву» израильскую атаку на госпиталь в Газе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель вечером во вторник, 17 октября, на брифинге в Брюсселе по итогам видеосовещания европейских лидеров по теме обострения на Ближнем Востоке заявил, что удар по госпиталю в секторе Газа не соответствует международному праву, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Мишель сказал: «Я хотел бы здесь рассказать вам о моих эмоциях, возникших после того, как я узнал о том, что госпиталь в Газе подвергся бомбардировке, повлекший многочисленные жертвы. Мы получили эту информацию, когда заседали на виртуальном саммите. Нам кажется очевидным, что это была атака против гражданской инфраструктуры, и это не соответствует международному праву».

Отвечая на вопрос о полной блокаде Израилем сектора Газа, глава Евросовета сказал: «Когда перекрывают доступ к электричеству, перекрывают доступ к воде, перекрывают все, когда не позволяют доставку продовольствия – все это тоже не соответствует международному праву».

Брюссель, Иван Бабурин

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