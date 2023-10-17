Медведев возложил на США ответственность за израильский удар по больнице в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ночь на среду, 18 октября, заявил, что ответственность за атаку на госпиталь в Газе, в результате которой были убиты около 800 палестинцев, несут «лживо вещающие о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей Соединенные Штаты Америки».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки.

Москва, Иван Бабурин

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