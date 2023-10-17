СМИ: Лавров во время поездки в КНДР может готовить визит Путина в эту страну

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время своей поездки визита в КНДР 18-19 октября будет согласовывать возможный визит в Пхеньян президента России Владимира Путина, – сообщает ТАСС.
Согласно сообщению агентства, Лавров прибудет в Северную Корею, где «проинформирует партнеров об итогах пекинских встреч. Однако наиболее ожидаемым пунктом повестки обещает стать согласование возможного визита Путина в эту страну».
Следует отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что у Владимира Путин есть официальное приглашение в КНДР, однако сроки возможного визита «будут согласовываться по дипломатическим каналам».
В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что глава Сергей Лавров в Пхеньяне будет осуждать с коллегами «широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова».
Москва, Иван Бабурин
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