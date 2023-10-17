Нетаньяху заявил, что «дикари-террористы сами убивают своих детей»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на среду, 18 октября, комментируя результаты проверки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взрыва в палестинской больнице, заявил, что «дикари-террористы» сами убивают своих детей, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЦАХАЛ, говорится: «Анализ оперативных систем Армии обороны Израиля показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен из района больницы во время взрыва в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен «Исламским джихадом»*.

Комментируя итоги расследования ЦАХАЛ Нетаньяху сказал: «Мир должен знать: дикари-террористы из сектора Газы атаковали больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Тот, кто с особой жестокостью убил наших детей, убивает своих детей».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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