Байден решил не ехать на саммит в Иорданию

Президент США Джо Байден отменил поездку в Иорданию на запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием Египта и Палестины, – передает пул Белого дома.

Со ссылкой на чиновника администрации США журналистам сообщили: «Байден в Иорданию не поедет».

В свою очередь, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади также заявил, что запланированный на 18 октября саммит с участием президента США Джо Байдена в Аммане – отменяется.

В комментарии каналу Al Jazeera ас-Сафади сказал: «Мы приняли решение не проводить четырехсторонний саммит в Аммане. Наше решение не проводить четырехсторонний саммит было принято после консультаций с палестинскими властями, Каиром и Вашингтоном».

Вашингтон, Иван Бабурин

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