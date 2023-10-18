российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2023, 11:55 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Турции допустили полный разрыв отношений США с Ближним Востоком

Фото: pixabay

США утрачивают моральное превосходство на Ближнем Востоке, что может свидетельствовать об окончательном разрыве отношений Вашингтона с регионом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье говорит о том, что США уже наметили тактические и стратегические цели, исходя из своих потребностей. Вашингтон хочет, таким образом, иметь сдерживающий фактор на случай, если в конфликт на стороне палестинцев вступит еще одна сторона.

«Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее», – цитирует Фидана телеканал TRT Haber.

Моральное превосходство США на Ближнем Востоке серьезно пострадало, вероятно, Штаты находятся накануне окончательного разрыва с регионом, подчеркнул турецкий министр.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Антонов обвинил США в провокации прямого столкновения НАТО и России / Южная Корея, США и Япония проведут первые совместные учения ВВС / В США увидели отличия в приеме Путина и Блинкена во время визита в Китай / США наказали две компании за продажу российской нефти выше ценового потолка / Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд / Голосование в Совбезе ООН показало противников перемирия в Израиле – Небензя / В США музей уберет из экспозиции останки людей / СМИ: Блинкен всю ночь прождал аудиенции у саудовского принца

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, США, Турция,