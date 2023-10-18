В Турции допустили полный разрыв отношений США с Ближним Востоком

США утрачивают моральное превосходство на Ближнем Востоке, что может свидетельствовать об окончательном разрыве отношений Вашингтона с регионом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье говорит о том, что США уже наметили тактические и стратегические цели, исходя из своих потребностей. Вашингтон хочет, таким образом, иметь сдерживающий фактор на случай, если в конфликт на стороне палестинцев вступит еще одна сторона.

«Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее», – цитирует Фидана телеканал TRT Haber.

Моральное превосходство США на Ближнем Востоке серьезно пострадало, вероятно, Штаты находятся накануне окончательного разрыва с регионом, подчеркнул турецкий министр.

Анкара, Зоя Осколкова

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