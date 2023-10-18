Самолеты с системой «Кинжал» начинают патрулировать небо над Черным морем

ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал»», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что комплексы «Кинжал» имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов. При этом президент подчеркнул, что это не угроза, но Россия будет наблюдать за ситуацией на Средиземном море.

Новейшие комплексы «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве в российских войсках с декабря 2017 года. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Согласной официальной информации, первое боевое применение ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной операции на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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