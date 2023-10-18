Байден запросит у Конгресса «беспрецедентный» пакет помощи для Израиля

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, на брфинге в Израиле заявил, что на этой неделе обратится к конгрессу США за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Позднее на этой неделе я запрошу у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля. …Соединенные Штаты продолжат обеспечивать поставки боеприпасов для работы системы ПРО «Железный купол».

Вашингтон, Иван Бабурин

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