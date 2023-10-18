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Среда, 18 октября 2023, 17:42 мск

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Байден запросит у Конгресса «беспрецедентный» пакет помощи для Израиля

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, на брфинге в Израиле заявил, что на этой неделе обратится к конгрессу США за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Позднее на этой неделе я запрошу у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля. …Соединенные Штаты продолжат обеспечивать поставки боеприпасов для работы системы ПРО «Железный купол».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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