Иран призвал наложить на Израиль эмбарго по импорт нефти

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду, 18 октября, призвал Организации исламского сотрудничества наложить на Израиль полное эмбарго на импорт нефти, – сообщают СМИ.

В заявлении иранского МИДа, в частности, говорится: «Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой последствия удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В ходе переговоров, состоявшихся в городе Джидда, министр призвал немедленно ввести санкции против сионистского режима со стороны исламских стран, а также полное эмбарго на импорт нефти».

«Министр выступил с предложением создать специальный трибунал под эгидой ОИС для привлечения к ответственности руководство Израиля за совершение в секторе Газа военных преступлений», – говорится также в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

Тегеран, Иван Бабурин

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