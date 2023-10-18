Байден пообещал $100 миллионов на гуманитарную помощь для Газы и Западного берега реки Иордан

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, на брифинге по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что Соединенные Штаты выделят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу реки Иордан, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Бацден сказал: «Сегодня я объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем миллиону палестинцев, вынужденных покинуть свои дома. Также эти деньги помогут справиться с экстренной ситуацией в Газе».

«Соединенные Штаты работают с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся. Мы призываем международное сообщество открыть проезды для перевозки гуманитарной помощи, а также обеспечить доступ сотрудников Красного Креста в больницы», – добавил американский лидер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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