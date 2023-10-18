В Ереване Пашиняна назвали армянским Зеленским

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян на брифинге в среду, 18 октября, заявил, что теплый прием, оказанный Николу Пашиняну в Европарламенте, говорит о том, что в нем увидели нового Зеленского, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Рустамян сказал: «Такова политика. Если что-то отвечает их интересам, они будут аплодировать. Николу Пашиняну в Европарламенте аплодировали стоя, а до этого аплодировали Зеленскому. То есть получается, что в этом регионе они видят нового Зеленского, со всеми печальными для нас последствиями».

«У армянской дипломатии нет доктринальной базы. Сегодня они могут выступать с пророссийских позиций, завтра – с прозападных. Говорить в Страсбурге то, что им приятно, потом поехать в Москву и говорить то, что благозвучно для Москвы. То же самое делать в Тегеране и Вашингтоне. Так мы потеряем всех наших возможных друзей. Создается видимость внешнеполитической деятельности, однако в ее повестку не включаются вопросы, связанные с государственными, национальными интересами», – добавил армянский парламентарий.

Ереван, Иван Бабурин

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