Небензя: Те, кто не поддержал российские поправки к резолюции СБ ООН, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в среду, 18 октября, в связи с отклонением Совбезом российских поправок к резолюции Бразилии по Сектору Газа заявил, что «те, кто их не поддержал, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке».

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Голосование по предложенным поправкам расставило все точки над i. Те делегации, которые их не поддержали, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. Иных объяснений быть не может».

«Вы, коллеги, подберете оправдания вроде «несбалансированного языка». Но сейчас они все будут звучать просто жалко. Вы свой выбор сделали, вам придется нести за него ответственность перед гражданами своих стран и перед миллионами мирных жителей, над жизнями которых нависла смертельная угроза»,– подчеркнул Василий Небезя.

Ранее сегодня Совет безопасности ООН не принял ни одну из поправок РФ к проекту резолюции Бразилии по Ближнему Востоку, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая – осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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