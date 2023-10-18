МИД РФ о ветировании США резолюции по Газе: Маски сброшены

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 18 октября, заявил, что наложение США вето на резолюцию Бразилии по Газе в Совете Безопасности показало, что «маски сброшены».

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»