Байден заявил, что родился в Израиле

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, на брифинге по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что родился в Израиле, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там».

Комментируя это заявление американского лидера, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом».

По официальной информации, Байден родился в штате Пенсильвания (США) в 1942 году, за 6 лет до провозглашения независимости Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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