Россия инициирует возобновление чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 18 октября, заявил, что Россия инициирует возобновление спецсессии Генеральной Ассамблеи по защите гражданского населения Палестины.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Россия инициирует возобновление 10-й Чрезвычайной Спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта, и путей ее разрешения. Соответствующее письмо председателю Генассамблеи уже подписано и будет направлено немедленно».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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