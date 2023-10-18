Минздрав разработал антиалкогольную концепцию

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в среду, 18 октября, на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме заявила, что министерство разработало и внесло в правительство антиалкогольную концепцию, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Котова сказала: «Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство. Несмотря на сокращение уровня смертности в РФ, доля причин смерти, связанных с употреблением алкоголя, остается высокой. По данным Росстата, примерно до 50 тыс. смертей непосредственно связаны с алкоголем. Наше ведомство выступает категорически против послаблений действующих ограничительных мер».

В свою очередь, начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что его ведомство не поддерживает инициативы по разрешению торговли алкоголем онлайн.

«Позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая – мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», – заявил Прусаков на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

Москва, Иван Бабурин

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