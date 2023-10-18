В Тбилиси заявили, что Зурабишвили стала «президентом партии Саашкашвили», а не Грузии

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в среду, 18 октября, во время слушаний в Конституционном суде по поводу импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что с сегодняшнего дня она президент партии Саакашвили «Единое национальное движение», а не страны, – сообщают грузинские СМИ.

В ходе своего выступления Кобахидзе сказал: «Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня президент – не Грузии, а оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение».

«Зурабишвили останется для нас лишь формальным президентом. Процедура импичмента принесла результат. Во-первых, было установлено многократное, грубое и тяжелое нарушение Конституции Грузии, что будет иметь превентивный эффект. Во-вторых, мы увидели люстрацию альянса, сформированного Саломе Зурабишвили и остальной радикальной оппозицией», – заявил лидер партии «Грузинская мечта».

Тбилиси, Иван Бабурин

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