Израиль отчитался перед Пентагоном

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант в среду, 18 октября, в ходе телефонного разговора передал министру обороны США Ллойду Остину последнюю информацию о действиях израильской армии. В ответ шеф Пентагон призвал ливанское движение «Хезболла» прекратить атаки, – передают СМИ.

В сообщении, распространенном американским оборонным ведомством говорится: «Министр обороны Ллойд Остин говорил сегодня с израильским министром обороны Йоавом Галлантом, чтобы получить обновленную информацию об операциях Израиля по восстановлению безопасности. В ходе разговора с израильским министром Остин призвал «Хезболла» прекратить атаки по Израилю с территории южного Ливана и подчеркнул важность доставки гуманитарной помощи мирному населению в Газу. Также министр проинформировал Галланта о готовящихся поставках военной помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

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