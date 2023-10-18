Эрдоган заявил, что Совбез ООН стал полностью неэффективным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 18 октября заявил, что Совет Безопасности ООН стал полностью неэффективным, в очередной раз не выполнив свои обязанности, потому что не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, – сообщают СМИ.

Комментируя отклонение Совбезом ООН российских поправок к резолюции Бразилии по Сектору Газа, Эрдоган в своем Telegram-канале написал: «Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы. Турция в сотрудничестве с властями Египта доставила в регион уже три самолета с гуманитарной помощью».

«Организация исламского сотрудничества (ОИС), созвав внеочередное заседание в Джидде, демонстрирует решимость исламского мира перед усиливающимся угнетением со стороны Израиля, его солидарность с палестинским народом и поддержку дела Палестины. С самого первого дня кризиса, начавшегося 7 октября и имеющего риск распространения по всему региону, мы приложили большие усилия для его разрешения. Западные страны, которые не оставляют камня на камне, когда дело касается прав и свобод человека, не приняли никаких мер, кроме подливания масла в огонь», – подчеркнул президент Турции.

Анкара, Иван Бабурин

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