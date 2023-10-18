Израиль потребовал извинений от ООН

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан Израиль в среду, 18 октября, на заседании Совета Безопасности заявил, что его страна требует извинений от Всемирной организации за то, что она никогда не собирала Совбез, когда по израильским больницам запускались ракеты ХАМАС, – сообщают СМИ.

На заседании Совбеза ООН, созванному по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, израильский дипломат сказал: «Мы требуем извинений! ООН и некоторые в этом Совете Безопасности поспешили признать ложь подобных ИГИЛ* террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС!».

«Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе. Непостижимо, что Совет Безопасности ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство!», – подчеркнул Гилад Эрдан.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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