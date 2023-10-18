В ООН дипломаты демонстративно повернулись спиной к американскому постпреду

Участники заседания Комитета ООН по правам человека в среду, 18 октября, в знак протеста демонстративно встали и повернулись спиной к постоянному представителю США при Всемирной организации Мишель Тейлор, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию.

В видеоролике, распространяющемся в соцсетях и СМИ, можно наблюдать, как большая часть участников заседания Комитета ООН не стали слушать американского постпреда Мишель Тейлор, а демонстративно встали и отвернулись.

«Таким образом дипломаты выразили протест по поводу бомбардировок Израилем сектора Газа. К тому же, ранее в ООН признали удары Израиля без предупреждения военным преступлением», – говорится в комментариях к видео.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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