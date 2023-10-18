Сеймур Херш: Израиль готов устроить в Газе подобие Хиросимы

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерены устроить в Газе подобие Хиросимы, только без ядерного оружия, – сообщает в среду, 18 октября, портал Substack.

Со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами ЦАХАЛ, Херш в своей колонке для портала пишет: «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия. Все указывает на то, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых из них никого. Израильские вооруженные силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут до момента детонации проникать на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС. …План Нетаньяху состоит в том, чтобы израильская армия убила всех, кого сможет найти, членов ХАМАС».

Вашингтон, Иван Бабурин

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