Госсекретарь США обсудил с коллегами из G7 поддержку Израиля и гуманитарные поставки в Газу

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в среду, 18 октября, заявил, что глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен с коллегами из стран G7 накануне обсудил поставки гуманитарной помощи в Газу и меры по поддержке Израиля, – сообщают СМИ.

В заявлении Миллера, распространенном Госдепом говорится: «Госсекретарь Блинкен с коллегами из стран G7 вчера обсудил поддержку Израиля. Участники беседы подтвердили общую приверженность потенциалу Израиля по самообороне и призвали к освобождению заложников. Также они обсудили пути обеспечения доставки гуманитарной помощи нуждающемуся гражданскому населению Газы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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