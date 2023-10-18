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Четверг, 19 октября 2023, 00:42 мск

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Медведев: Взрывоопасный Ближний Восток весьма полезен Америке

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такой нестабильный взрывоопасный регион, как Ближний Восток, оказался весьма полезен Америке, поскольку он приносит ей влияние и большие деньги.

В статье для «Известий» замред Совбеза пишет: «Ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства. Дело не только в позиции Израиля по поводу создания Государства Палестина. Дело прежде всего в том, что нестабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен США. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них – никуда. А не будет ее – их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги».

«Единственный способ снять проблему раз и навсегда – создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года. Прямо скажем, надежда на успех призрачна. Мало кто сейчас в нем вообще заинтересован, преследуя текущие военные цели. При этом альтернатива этому существенно хуже: война, которая будет длиться еще сто лет. Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», – отметил Медведев.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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