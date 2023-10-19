Российские летчики над Черным морем пресекли нарушение госграницы британскими истребителями

Министерство обороны РФ в четверг, 19 октября, сообщило, что экипажи двух истребителей Су-27 пресекли нарушение государственной границы России над акваторией Черного моря самолетом радиотехнической разведки RC-135 и двумя многоцелевыми истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «19 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено».

«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», – подчеркнули в минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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