В Тель-Авиве заявили, что ЕС должен поддержать Израиль в деле уничтожения ХАМАС

Посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев в четверг, 19 октября, заявил, что еврейское государство в вопросе уничтожения палестинского движения ХАМАС пойдет до конца, и в этом ему нужна поддержка Евросоюза, – сообщает Der Spiegel.

В интервью журналу Регев сказал: «Мы не остановимся. Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС, хоть этот шаг приведет к ряду печальных последствий. Но если Европа не выступит единым фронтом в поддержку Израиля, то это заметят другие и воспользуются ситуацией. Надеюсь, до европейцев это дойдет раньше, чем террористы придут и за ними. ...На Израиль будут давить, чтобы он отказался от идеи проведения наземной операции в Газе, поэтому нам нужна поддержка Европы, касательно которой не должно быть сомнений».

Брюссель, Иван Бабурин

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