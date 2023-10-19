Посол ФРГ на Украине заявил, что поставок дальнобойных ракет пока не будет

Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что ждать поставок дальнобойных ракет Taurus Украине пока не стоит, – сообщает в четверг, 19 октября, украинское издание «Европейская правда».

В интервью изданию немецкий дипломат сказал: «По моему, федеральное правительство и канцлер Германии Олаф Шольц очень четко дали понять – ракет Taurus пока не будет. Об этом решении мы проинформировали украинское правительство, причем подробно проинформировали».

«Германия готовит новый пакет помощи Украине на миллиард евро, в который войдут действительно важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону», – добавил Мартин Егер.

Киев, Иван Бабурин

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