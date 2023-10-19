НАТО увеличит количество воздушных и морских патрулей в Балтийском море из-за аварии на газопроводе

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт в четверг, 19 октября, заявил, что после недавнего повреждения газопровода Balticconnector альянс принял решение увеличить интенсивность патрулирования Балтийского моря с применением беспилотников, а также военных кораблей и самолетов-раведчиков, – сообщают СМИ.

В заявлении Уайта, распространенном штаб-квартирой Североатлантического альянса, говорится: «НАТО и страны-члены альянса усиливают патрулирование в Балтийском море после недавней аварии на подводной инфраструктуре в регионе. Усиление включает дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, включая самолеты-разведчики AWACS, а также использование беспилотников. В этот регион также направлены четыре минных тральщика НАТО».

Напомним, что 8 октября стало известно о повреждении газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Отмечалось, что он не работает из-за возможной утечки, так как упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финская Центральная криминальная полиция считает, что повреждения были нанесены умышленно.

Balticconnector – газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть по дну Балтийского моря составляет почти 80 километров, его пропускная способность составляет до 2,6 миллиарда кубометров в год. Газопровод Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»