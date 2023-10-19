Госдеп предупредил о росте рисков терактов и насилия против граждан США во всем мире

Госдепартамент США в четверг, 19 октября, предостерег о возросшей опасности террористических атак и актов насилия, направленных против граждан Соединенных Штатов по всему миру, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном, Госдепом, в частности, говорится: «Государственный департамент предупреждает всех граждан США за рубежом о необходимости быть крайне осторожными в связи с потенциальным риском насилия и возросшим напряжением в различных точках мира. Государственный департамент предупреждает о рисках террористических атак, демонстраций или актов насилия, направленных против граждан США».

Вашингтон, Иван Бабурин

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